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رياضة

ساديو ماني يحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:36 م
ساديو ماني نجم فريق
ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي
محمد السعيد
حقق النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض ساديو ماني 50 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي، لم يتذوق خلالها الهزيمة، حيث فاز في 40 لقاء، وتعادل في 10 مباريات، وهو رقم لم يحققه أي لاعب غيره، في تاريخ البريميرليج.

وكان ساديو ماني تألق في آخر مباراة لليفربول أمام بيرنلي، حيث سجل هدف ليفربول الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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