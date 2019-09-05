بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا

قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التوك توك هو السبب الرئيسي في حدوث جرائم تهدد سلامة المواطن واستقراره بسبب عدم ترخيصه حتى الان، لان مواصفاته لا تنطبق على مواصفات المركبة الامنة وهذا كان سببا رئيسيا في عدم ترخيصه.



وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، القرار الذي اتخذته الحكومة بإستبدال "التوك توك" واحلاله بسيارات أمنة ومرخصة مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، قرار صائب جدًا وسيقضي على الجرائم التي يحدثها من اغتصاب وسرقة وغيرها.



وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن من ابرز الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة حيال هذا الأمر هو ضرورة اصدار قرار بمنع استيراد التوك توك جميع قطع الغيار الخاصة به إضافة إلى ووقف صيانته مما يؤدي إلى انقراضه بشكل تدريجي إلى أن يختفي تمامًا.



وأشار النائب إلى من الاجراءات الاخرى التي يجب أن تتبعها الحكومة أن تقوم بتقديم البديل في السوق وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين في حالة رغبتهم في الشراء من حيث التراخيص والضرائب وغيرها لتشجيعهم على عملية الشراء والاستغناء عن التوك توك نهائيًا.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.



وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.



وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.