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رياضة

منتخب بيلاروسيا يفوز على نظيره التايلاندي 3-2 فى بطولة العالم للناشئات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:04 م
جانب من مباراة كوريا
جانب من مباراة كوريا والكونغو من بطولة العالم
محمد رشاد
فاز منتخب بيلاروسيا لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة على نظيره التايلاندي 3-2 فى المباراة التى اقيمت اليوم الخميس بالجولة الاولى بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى ١٤ سبتمبر المقبل.

أقيمت المباراة بالصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الاشواط 19-25 و28-26 و20-25 و25-22 و15- 11 لصالح المنتخب البيلاروسى.

ومن المقرر ان يقام حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية يعقبه مباراة الافتتاح بين مصر وبورتريكو على نفس الصالة.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس مباريات المجموعتين الاولى والثانية فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

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