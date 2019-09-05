رمضان عبدالمعز: النية الفاسدة تفسد العمل الصالح.. فيديو

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح.



وقال "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الصلاة بمسجد على أرض مغصوبة، أو بملبس مسروق حلال حال تبين للشخص ذلك.



وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يحب اليد العاملة وليس اليد المتسولة، مستدلًا على ذلك بقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أَمْسَى كالا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ".