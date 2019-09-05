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منوعات

على طريقة أبو كرتونة.. مدرس يمنع طلابه من الغش بهذا العمل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
كريم جمال
لم يكن يدرى هذا الأستاذ أن حيلته لمنع طلابه من الغش فى الامتحانات، ستعرضه لإنتقادات عنيفة من قبل المحيطين به.

اقدم المعلم على وضع صناديق على رأس كل طلابه ليضمن عدم إقدامهم على الغش بالإمتحان، فى مدرسة باشيللريز السبينال لولاية تلاكسكالا فى وسط المكسيك.

اعتبره بعض الطلاب وأولياء أمورهم التصرف والسلوك الصادر من المعلم "إهانة"، لذلك طالبوا بفصله بعدما أجبرهم على تحقير أنفسهم جراء الإمتحان.

ولاقت الصور رواجًا كبيرًا على الإنترنت، بعدما حازت على إعجاب الكثير من الرواد، بينما علق فريق اخر ينتقد تصرف المعلم تجاه طلابه.

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