المطربة بوسى فى صفحة الحوادث .. ننشر تفاصيل خناقتها مع طليقها والقبض عليها

المطربة بوسى أثارت الجدل على مدار اليومين الماضيين بعد خبر القاء القبض عليها وإخلاء سبيلها بعد انهاء اجراءات المعارضة فى قضايا الشيكات المقامة ضدها وتصدرت اخبار بوسى صفحات الحوادث عبر المواقع الاخبارية والصحف .



بوسى و حياتها الشخصية

قالت المطربة بوسى فى احد البرامج التليفزيونية إنها تعرضت للخيانة الزوجية بعدما اكتشفت ان زوجها كان يستغلها لتحقيق مصالح مادية من خلال عملها كمطربة وثبت لها ذلك بعد ان أصر على نزولها الى العمل بعد ولادتها لابنها الوحيد مباشرًا.

وأضافت المطربة بوسى ان خيانته لها لم يكن عيب فيها ، ولكن الأمر يعود إلى طبع خاص بزوجها السابق.

كشفت المطربة بوسى أنها قامت بضرب إحدى الراقصات، بعد ان أكتشفت أن طليقها تزوجها.



المطربة بوسي اسمها ياسمين

ولدت المطربة بوسي او ياسمين محمد شعبان أمين في 1 سبتمبر 1981 في القاهرة وبدأت الغناء بعمر صغير ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم آه يادنيا، لتنطلق بعدها لعالم التمثيل تزوجت مرة واحدة ولديها ابن واحد .



بدأت شهرة المطربة بوسى من خلال أغنية اه يادنيا والتى اذيعت ضمن أحداث فيلم الالمانى شاركت المطربة بوسى فى عدد من الاعمال الفنية كممثلة منها عمر وسلمى ، قضية نسب ، الحساب يجمع.



دخلت المطربة بوسى فى خلاف حاد مع طليقها وقامت برفع قضية خلع ، بينما قام هو برفع قضايا ضدها بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.



قضايا بوسى فى المحاكم

الغت محكمة جنح مستأنف النزهة حكم حبس المطربة بوسي فى قضية إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، وقضت بتغريمها 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها و نفى أحمد الجهني محامى المطربة بوسى مانشر حول القبض عليها تنفيذا لحكم قضائي



وكانت قوات الامن القت القبض على المطربة بوسي، فجر يوم الأربعاء داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن.



المطربة بوسى وشيكات طليقها

كان وليد فطين، طليق المطربة بوسي ومدير أعمالها السابق، حصل على عدة أحكام ضدها، بعد ثبوت تحريرها عددًا من الشيكات له بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلا عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كـ"نسبة عن إدارة أعمالها"



حبس بوسي 9 سنوات

وسبق أن صدر ضد المطربة بوسي حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين.



التصالح وسداد المبلغ

وبعد التصالح وسداد المبلغ، فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم (غيابيًا)، أدان بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا.



دفع 550 ألف جنيه

ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح، مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها.



الحصول على أحكام واجبة النفاذ

ووصلت الخلافات بين بوسي وطليقها، إلى ذروتها، حتى تمكن من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها، تنفيذا لتلك الأحكام.



محكمة جنح التهرب الضريبي

في الوقت نفسه، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، قرارا بتأجيل محاكمة المطربة بوسي، في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر، لتقديم ما يفيد بسداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.



المطربة بوسي صدر بحقها حكم عن محكمة أول درجة بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم، مؤكدة أنها تصالحت مع وزارة المالية، وسداد المبالغ المستحقة عليها، ولكنها لم تقدم إلى المحكمة أوراق التصالح، ولهذا تقرر تأجيل نظر الاستئناف حتى 30 سبتمبر.

