أول قرار سيادي من مدرب الأهلي الجديد

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب طباخ خاص برحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، في دوري أبطال إفريقيا.



من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.



وطلب فايلر طباخا للإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة في غينيا الاستوائية.



وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.

