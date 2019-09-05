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بعد إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة .. تحذير من تنظيم رحلات العمرة تحت أى مسمى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أخطرت غرفة الشركات السياحية أعضاءها أنه لا يجوز تنظيم رحلات لأداء العمرة للموسم الجديد 1441 هـ حتى تاريخه تحت أى مسمى لإصدار التأشيرات حيث يعد ذلك مخالفة لقرارات الدولة والتى تضمنت تنظيم الرحلات حصريا من خلال بوابة العمرة وبالمواعيد والآلية التي تقرها وزارة السياحة .

أكدت الغرفة فى أخطارها أنه حال عدم الإلتزام بقرارات الدولة وقيام الشركة بأي إجراء فى نشاط العمرة للموسم الجديد 1441 هـ دون الرجوع لوزارة السياحة أو الغرفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية خاصة بعد إصدار وزارة السياحة بالتنسيق مع الغرفة قرارات إلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحة خالفت ضوابط وقواعد العمرة للموسم الماضى 1440 هـ .

يأتى ذلك فى ظل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة الالكترونية و قرار وزيرة السياحة رقم 393 لسنة 2019 الخاص بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة والمتضمن تنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة .

كما تضمن القرار إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية ليتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية و البحرية و الجوية وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة و اعتماد كود مرجعي لكل معتمر يتم من خلاله إنهاء إجراءاته داخل المنظومة .
بعد إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة .. تحذير من تنظيم رحلات العمرة تحت أى مسمى
بعد إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة .. تحذير من تنظيم رحلات العمرة تحت أى مسمى

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