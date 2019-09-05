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رياضة

نسمة محجوب تشعل حفل انطلاق بطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو وصور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:00 م
نسمة محجوب تشعل حفل
نسمة محجوب تشعل حفل انطلاق بطولة العالم لناشئات الطائرة
ريهام بكير
انطلقت بطولة العالم للناشئات للكرة الطائرة (تحت 18 سنة) تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر المقبل.

وقال وزير الرياضة - في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح اليوم الخميس "أرحب بالجميع على أرض مصر ومحافظة الإسماعيلية ...شكرًا للجميع على استضافة البطولة ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

أقيم حفل الافتتاح على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور وزير الرياضة وحمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وأعضاء الاتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الافريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى وأعضاء الاتحاد الدولى وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للعبة وسفراء الدول المشاركة .

بدأ بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض للفرق المشاركة بالبطولة وفقرات فنية باستخدام الليزر والتقنيات الحديثة. وقدمت المطربة المصرية نسمة محجوب اغنيتين من اجمل اغانيها.

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