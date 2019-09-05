ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد التحقيق.. إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة خالفت الضوابط والقوانين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:59 م
غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى
أصدرت وزارة السياحة قرارات وزارية بإلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحية بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها لما ثبت بحقها من مخالفة أحكام القانون المنظم لعمل الشركات السياحية حال قيامها بتنفيذ برامج عمرة 1440 هـ.

وتؤكد غرفة الشركات السياحية علي أنها لن تتواني في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة السياحة ضد كل شركة تخالف الضوابط والقوانين المعمول بها وتضر بمصالح البلاد والشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية الملتزمين، كما تؤكد علي الحفاظ علي كيانات الشركات السياحية ومكتسباتها التي تحققت علي مدار السنوات السابقة.

وتهيب الغرفة بجموع الشركات السياحية ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لموسم العمرة الجديد 1441 هـ وأيضًا الإلتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لعمل ونجاح بوابة العمرة المصرية التي تهدف إلي حماية الشركات السياحية وحقوق المواطنين معًا وحماية الإقتصاد القومي للبلاد.

يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية الشركات السياحية الجادة والملتزمة بضوابط العمرة المصرية.

وفي ضوء المستجدات التي طرأت علي نظام العمل بالعمرة موسم 1440 هـ المنصرم والتي ترتب عليها مخالفة بعض الشركات السياحية للضوابط والقواعد المنظمة للعمرة في هذا الموسم والمعتمدة من الدكتورة وزيرة السياحة، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وكذا الإضرار بمصالح جموع الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية.

وفي اطار التحرك السريع لمجلس إدارة الغرفة بعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة وبحضور ممثلي الشركات السياحية باللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي أسفر عن رفع مذكرة للدكتورة وزيرة السياحة لتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة علي الشركات المخالفة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية ..السياحة تتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر في إنشائها.. بداية على طريق التطور التكنولوجى

يسري السعودي: بوابة العمرة المصرية تمنع أيدي المتلاعبين بمشاعر المواطنين

ترشيحاتنا

هبوط حاد فى سعر الدولار.. تراجع 130 قرشا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجميع أعضاء نادي الزمالك

تعرف على موعد ومكان حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

الخطيب يبحث إنشاء فرع جديد للنادي الأهلي مع محافظ الإسكندرية

بعد غيابها لسنوات.. ظهور منى جبر بطلة فيلم الحفيد من جديد

بشرى سارة .. صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت