بعد التحقيق.. إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة خالفت الضوابط والقوانين

أصدرت وزارة السياحة قرارات وزارية بإلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحية بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها لما ثبت بحقها من مخالفة أحكام القانون المنظم لعمل الشركات السياحية حال قيامها بتنفيذ برامج عمرة 1440 هـ.



وتؤكد غرفة الشركات السياحية علي أنها لن تتواني في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة السياحة ضد كل شركة تخالف الضوابط والقوانين المعمول بها وتضر بمصالح البلاد والشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية الملتزمين، كما تؤكد علي الحفاظ علي كيانات الشركات السياحية ومكتسباتها التي تحققت علي مدار السنوات السابقة.



وتهيب الغرفة بجموع الشركات السياحية ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لموسم العمرة الجديد 1441 هـ وأيضًا الإلتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لعمل ونجاح بوابة العمرة المصرية التي تهدف إلي حماية الشركات السياحية وحقوق المواطنين معًا وحماية الإقتصاد القومي للبلاد.



يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية الشركات السياحية الجادة والملتزمة بضوابط العمرة المصرية.



وفي ضوء المستجدات التي طرأت علي نظام العمل بالعمرة موسم 1440 هـ المنصرم والتي ترتب عليها مخالفة بعض الشركات السياحية للضوابط والقواعد المنظمة للعمرة في هذا الموسم والمعتمدة من الدكتورة وزيرة السياحة، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وكذا الإضرار بمصالح جموع الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية.



وفي اطار التحرك السريع لمجلس إدارة الغرفة بعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة وبحضور ممثلي الشركات السياحية باللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي أسفر عن رفع مذكرة للدكتورة وزيرة السياحة لتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة علي الشركات المخالفة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

