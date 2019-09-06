ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يكشف موقف بلاده من احتجاز ناقلة النفط الإيراني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:19 ص
أدريان داريا 1
أدريان داريا 1
أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت الراهن لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، بعد أن أفرجت عنها حكومة جبل طارق الشهر الماضي.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية، بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.

وكانت الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس الماضي.

وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم "جريس 1" قبالة سواحل جبل طارق، في يوليو الماضي، للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحكمة رفضت طلبا أمريكيا.. ناقلة النفط الإيرانية تغادر ميناء جبل طارق

شاهد.. عملية تغيير اسم ناقلة النفط الإيرانية جريس 1.. ومسئول يكشف السبب

إذا فهي الحرب.. إيران تهدد أمريكا حال احتجازها ناقلة النفط جريس 1

رئيس الوزراء اليونانى: ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" لن تمر عبر بلادنا

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تغير وجهتها إلى تركيا

الناقلة الإيرانية أدريان داريا تغير مسارها بعيدا عن الساحل التركي

ترشيحاتنا

أول تعليق من وليد أزارو عقب أنباء رحيله عن الاهلي

بعد أن ابتعد عن الناس.. شريف منير يعلن الإقلاع عن هذه العادة

هبوط حاد فى سعر الدولار.. تراجع 130 قرشا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

الجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

شاهد.. لحظة العثور على ثعبان بـ رأسين وأطفال يحاصرونه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا