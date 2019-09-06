وزير الدفاع الأمريكي يكشف موقف بلاده من احتجاز ناقلة النفط الإيراني

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت الراهن لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، بعد أن أفرجت عنها حكومة جبل طارق الشهر الماضي.



وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية، بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.



وكانت الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس الماضي.



وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم "جريس 1" قبالة سواحل جبل طارق، في يوليو الماضي، للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

