ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وفرنسا يستعدان لخطوة جديدة ضد إيران.. تفاصيل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
مريكا وفرنسا يستعدان
مريكا وفرنسا يستعدان لخطوة جديدة ضد إيران
سمر صالح
قال مسؤول دفاعى أمريكى رفيع المستوى اليوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر ونظيره الفرنسي سيناقشان غدا السبت كيف يمكن للبحرية الفرنسية التنسيق مع واشنطن لضمان حرية الملاحة فى مضيق هرمز وفقًا لما نشرت وكالة "سبوتين" الروسية.

وأضاف المسؤول :"نحن ندرك أن فرنسا لديها مصلحة في المشاركة في جهود تضمن حرية الملاحة في الخليج، ونتطلع لإيجاد طرق لترجمة هذا الاهتمام إلى تنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا".

وتابع: "واشنطن لا تزال تعتقد أن تطبيق العقوبات على إيران أمر مهم لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا كلا من فرنسا وألمانيا للانضمام إلى التحالف، ولكن البلدين كانا أكثر حذرا وتخلفا عن الركب، لإدراكهما للتحدي الكبير الذي يمثله التحالف لدبلوماسيتهما المنددة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وبسياسة ترامب الأحادية.

ويبدو أن طهران وواشنطن ترغبان في المناوشات أكثر من المواجهات، وذلك لأن فكرة "عسكرة" مضيق هرمز، الذي تتقاسم إيران وسلطنة عمان السيادة عليه، تعتبر رهانا خطيرا، طبقا لتصريحات وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في 8 أغسطس، الذي قال خلالها إن "التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا إلى تشكيله، بحجة الشحن الآمن، سيزيد من انعدام الأمن في المنطقة".

وفي نهاية الحرب بين إيران والعراق، في عام 1988، كان هذا النوع من التحالفات الدولية قد أنشئ بالفعل في الخليج العربي لحماية ناقلات النفط من هجمات طرفي النزاع وتأمين وصول النفط الدولي. وفي ذلك الوقت أسقطت، سفينة حربية أمريكية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية إيرانية مما تسبب في مقتل 290 مدنيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تهديد إيران أكثر من مرة بغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.. واشنطن تشكل تحالفا عسكريا لحماية الملاحة في مياه الخليج وباب المندب.. وبومبيو يلوح بـ مشاركة أكثر من 20 دولة بينها السعودية والإمارات

دخان الحرب يتصاعد في هرمز.. اليورانيوم واحتجاز ناقلة نفط بريطانية مناوشات فى الهواء.. سينايورهات وبروموهات إيران والغرب

مسئول بالبنتاجون: أمريكا لا تشكل تحالفا عسكريا ضد إيران

ترامب: دمرنا طائرة إيرانية بدون طيار هددت سفينة أمريكية في مضيق هرمز

توترات ومخاوف من برميل النفط.. هذا ما سيحدث فى أسواق البترول حال نشوب حرب فى المنطقة

هل بدأت الحرب؟ بريطانيا ترسل مدمرة إلى مياه الخليج.. وإيران تعرقل الوساطة العمانية

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف عن الأقرب للتتويج بـ لقب بطولة كأس مصر .. فيديو

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

أزمة تعوق انتشار 5G.. تطابق ترددات الجيل الخامس مع التنبؤ بالأعاصير..و200 منظمة دولية تبحث عن حل بشرم الشيخ

رئيس إسرائيل يصفع نتنياهو: ستفشل فى تشكيل الحكومة

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

ماذا يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. مكافأة ربانية تعرف عليها

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد