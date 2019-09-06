اليابان تهزم تركيا في مونديال ناشئات الطائرة بالقاهرة .. صور

حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره التركي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من الدور التمهيدي ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-23)، (28-26)، (12-25)، (23-25)، (9-15).



وتلعب المجموعة الرابعة مبارياتها على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي وتضم منتخبات، اليابان وتركيا وبلغاريا وبيرو الكونغو.



وكان المنتخب الياباني قد حقق الفوز على نظيره الكونغو بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى، فيما تعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب التركي بعد أن حصل على راحة من منافسات الجولة الافتتاحية.