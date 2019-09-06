السجن 10 سنوات لمعارضة تركية بتهمة إهانة أردوغان

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن محكمة تركية، قضت بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو لنحو 10 سنوات، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشر "دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال مسئول في حزب الشعب الجمهوري الكردي المعارض، والذي ترأس "جنان كفتانجي أوغلو" فرعه في إسطنبول، إنه حكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر، إلا أنها ستستأنف الحكم.



وفاز حزب الشعب الجمهوري في انتخابات بلدية إسطنبول، في يونيو الماضي، على حزب العدالة والتنمية الحاكم.



ومثلت جنان كفتانجي أوغلو، أمام المحكمة، بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل 6 سنوات، وتعود إلى احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة، والتي تعرف باسم احتجاجات جيزي بارك.