أحدث ظهور لـ شيري عادل على الشاطئ بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت شيري عادل على البحر خلال قضاء اجازتها بإطلالة جذابة ارتدت فيها كاش مايوة ابيض ونظارة شمس .



ولقيت صورة شيري عادل ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "النجمة " و " اجازة سعيدة".



وأعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود بعد زواج دام سنة كاملة.



وأوضحت شيري عادل في تصريحاتها ان علاقتها جيدة مع معز مسعود بعد انفصالها لوجود عمل بينهم.