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رياضة

مرتضى منصور يلتقط صورا تذكارية مع رضيعة بعد إغلاق باب التصويت

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:23 م
مرتضي منصور يلتقط
مرتضي منصور يلتقط صور تذكارية مع رضيعه
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

والتقط أحد الأعضاء، صورة خاصة لابنتها الرضيعة التي تحمل ملابس شعار النادي مع رئيس النادي.

يأتي هذا عقب إغلاق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، في يومها الثاني بحضور مكثف من قبل الأعضاء، حيث تم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجد في اليوم الأول والثاني من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية.

والموافقة على نجاح أشرف زكي، على منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.

ومن المقرر أن تستأنف انعقاد الجمعية العمومية للنادي غدا السبت اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، حيث تقرر في وقت سابق إقامة الجمعية على ايام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري.

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