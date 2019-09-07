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رياضة

حسين عبد الدايم يكشف أسباب شهرته في مجال التدريب البدني والتعامل مع الأهلي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
حسين عبد الدايم
حسين عبد الدايم
عمرو ابوبكر
كشف حسين عبد الدايم مدرب أحمال الأهلي السابق عن بداياته في مجال التدريب البدني.

وقال عبد الدايم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "دودو الجباس هو أول لاعب تدرب معي أثناء لعبه في بلجيكا، وضعنا نظام عمل وبعد أسبوعين فقط أصبح اللاعب هدافًا للدوري وانضم لمنتخب مصر".

وأضاف "تألق الجباس دفع الناس للحديث معه عن السبب وراء ذلك وبدأت شهرتي ثم تعاملت مع جدو أثناء إصابته في الأهلي وعاد أقوى وهكذا".

وتابع "أكثر من نصف لاعبي الأهلي كانوا يتعاملون معي خارج النادي قبل انضمامه للجهاز الفني، واللاعبون كانوا يثقون في قدراتي".

واستكمل "عادي ان اللعيبة تشتغل بره النادي مع مدرب خاص، لو انا موجود في النادي وفي لاعب عاوز يشتغل مع مدرب خاص هرحب بده بشرط التواصل مع مدربه لوضع برنامج خاص للاعب".

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