جيرالدو يشارك في انتصار أنجولا على جامبيا فى تصفيات مونديال 2022

شارك جيراردو دا كوستا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في انتصار منتخب بلاده أنجولا على حساب جامبيا في الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وفاز منتخب غزلان انجولا خارج أرضه أمام جامبيا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور التمهيدي من التصفيات.



جيرالدو شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 85 وظهرت عليه ملامح التأثر بإصابة في الكتف.



وكاد جناح الأهلي أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 سددها بقوة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس أصحاب الأرض حرمه من هدفه الدولي الأول ، هدف منتخب أنجولا الوحيد جاء في الدقيقة 31 من ضربة رأس عن طريق ويلسون.