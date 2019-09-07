اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الرياضة، نستعرض أبرز ما جاء فيها..قال الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال، إن محمد صلاح، يشبه ليونيل ميسي، وذلك فى أزمته الأخيرة من صديقه فى الفريق ساديو ماني.نجح منتخب هولندا فى رد اعتباره بعد الفوز علي منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين على أرضه فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فولكسبارك، اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة يورو 2020.انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تكريم محمود الخطيب رئيس الأهلي في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وهدد باستجواب الأول في البرلمان، كما وصف الأمر بالمستفز لجماهير الزمالك.أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يدين بالفضل للقلعة الحمراء، التي ساهمت في صنع اسمه ونجوميته مع الفريق، متمنيا أن يتكاتف الجميع لعودة روح الفريق التي غابت عنه خلال الفترة الأخيرة.قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن غياب المعلم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، ومحمد عامر رئيس النادي الأسبق، وأيمن يونس وفاروق جعفر وحازم إمام نجوم النادي القدامى عن التصويت في الجمعية العمومية للنادي أمر مُخزي، مشيرا إلى أنه من الغد هشيل أساميهم من علي حدائق وصالات ألعاب النادي”.أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية .أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم البدء في بيع تذاكر مباراة بيراميدز صباح اليوم السبت، في نهائي كأس مصر غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حضور ٢٠ ألف متفرج.أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية .تعادل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مع نظيره كولومبيا بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.