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حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بـ الزيتون

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:40 م
حبس مسجل خطر بتهمة
حبس مسجل خطر بتهمة إتجار الأقراص المخدرة
رامى المهدى
أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الزيتون مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 قرص مخدر " ترامادول " فى منطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

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