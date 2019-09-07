من أمريكا إلى مصر.. المسماري: عمليات الكرامة انهت الاغتيالات والإرهاب والانتهاكات

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم كبير في محيط طرابلس.



وقال المسماري إن الهجوم كان بدعم من طائرات تركية مسيّرة.



وأضاف أنه قبل معركة الكرامة كانت بنغازي تعاني الاغتيالات والانتهاكات والإرهاب الذي طال حتى ضيوف ليبيا من أمريكا وتايلند ومصر وجنوب السودان.