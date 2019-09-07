التموين تفتتح أهلاً مدارس بفيصل

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فعاليات معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل بالجيزة، والذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، و المقام علي مساحة 2000م2 بمشاركة 42 شركة.





شارك كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.





أكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن معارض أهلًا مدارس بمختلف المحافظات شهدت تعاونًا كبيرًا بين مختلف الجهات لإخراجها بالشكل المطلوب وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، مؤكدًا أن للمعارض دور كبير فى تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين



