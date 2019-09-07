ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تفتتح أهلاً مدارس بفيصل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:15 م
أهلا مدارس
أهلا مدارس
محمد صبيح وولاء عبد الكريم
افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فعاليات معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل بالجيزة، والذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، و المقام علي مساحة 2000م2 بمشاركة 42 شركة.

شارك كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة. 

أكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن معارض أهلًا مدارس بمختلف المحافظات شهدت تعاونًا كبيرًا بين مختلف الجهات لإخراجها بالشكل المطلوب وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، مؤكدًا أن للمعارض دور كبير فى تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين 

وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض المقام على مساحة ألفي متر مربع يشارك به أكثر من 42 عارضاً يمثلون شركات كبري بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على أن يكون المعرض مكيف الهواء تيسيرًا على المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة التجارية بالجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بـ 6 معارض

%50 تخفيضا على المستلزمات المدرسية.. تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس في محافظتك

تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس في محافظتك

استعدادات حكومية بالمحافظات لاستقبال أهلا مدارس.. الغرف التجارية والتموين: منتجات في متناول الأسرة المصرية والتخفيضات تصل الى 40%

ترشيحاتنا

موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

موقف إنساني لـ مرتضى منصور بعد وفاة صحفى..تفاصيل

على رأسهم صفوت حجازي وطغيان ونوفل .. براءة 9 متهمين في اقتحام الحدود الشرقية

كسب الأهلي 3 مرات.. المدير الفنى لـ الزمالك يحذر من قوة بيراميدز

وفاة بـ سكتة قلبية.. الهجرة تنهي إجراءات نقل جثمان العالم النووي المصري من المغرب

لاعب الأهلي السابق يكشف عن خلافات وقعت فى عهد مانويل جوزيه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لك العالم كله إلا أنا.. رسالة غامضة من جيهان خليل على انستجرام

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

بفستان تايجر فوق الركبة.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع بناتها