بدون كيراتين أو بروتين ..مكونان فقط من مطبخك للتخلص من جفاف الشعر للأبد

بدون كيراتين أو بروتين يمكنك تطبيق قناع سريع للتخلص من جفاف الشعر وترطيبه لدرجات بوصفة سهلة وسريعه تقوم على مزج مكونان فقط من مطبخك لهم مفعول السحر فى ترطيب الشعر والتخلص من جفاف الشعر بتكلفة لن تتعدى جنيهان يقدمها موقع برايت سايد



مكونات وصفة ترطيب الشعر



ملعقة من العسل الاسود

عصير ليمون



الخطوات لتطبيق وصفة ترطيب الشعر



فى وعاء أمزجى المكونات وخلطهم جيدا وضعي المزيج على شعرك وتدليكه جيدا وتركه على الشعر لمدة 60 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر ويمكنك تطبيق تلك الوصفة 3 مرات أسبوعيا ولن تصدقى النتيجة ..

من ضمن فوائد العسل الاسود للشعر فائدته فى ترطيب شعرك إذا كان شعرك يميل إلى الجفاف كثيرًا ، فاحذر من أن علاجات العسل المنتظمة يمكن أن تساعدك على تجنب المشكلة و يحتوي العسل على خصائص ترطيب يمكن أن تمنع الجفاف ويمنحه تأثيرًا أكثر نعومة مما يجعله أكثر سهولة في التعامل معه.



ومن فوائد العسل الاسود للشعر غناه بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تفعل الكثير من العجائب لصحة شعرك وفروة رأسك. يمكن أن تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الجذور الحرة من إتلاف شعرك. يمكنهم أيضًا تحسين الصحة العامة لشعرك ، وكذلك صحة الجذور وفروة الرأس.



