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رياضة

بالفيديو .. هدف صاروخي لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية والنتيجة 3-0

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
أحمد هاني - حسن العمدة
أحزر أحمد أبو الفتوح لاعب مصر الأوليمبي الهدف الثالث، في شباك السعودية في المباراة الودية التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السويس".

ونجح أبو الفتوح لاعب سموحة والزمالك السابق ثالث الأهداف من كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس السعودية في التصدي لها.

وجاء الهدف الأول من توغل رمضان صبحي قائد المنتخب داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها طارق محمد طاهر لاعب المقاولون العرب .

ونجح رمضان صبحي في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء فشل الحارس في التصدي لها للمرة الثانية بعد إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء.

ضم تشكيل أوليمبي الفراعنة على النحو التالي:
عمر رضوان فى حراسة المرمى وأسامة جلال وأحمد الجزار ومحمود مرعي وأحمد فتوح وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويدير مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية وديا الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".

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