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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى محمد سيقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في مباراة نهائي الكأس المقررة اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو قرر أن يقود مصطفى محمد هجوم القلعة البيضاء.

وأشار الإعلامي هاني حتحوت إلى تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز يضم محمود عواد، وحمدي النقاز ومحمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، فرجاني ساسي، طارق حامد، بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا أو محمد أوناجم.

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