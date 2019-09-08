ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام .. حسام عاشور يتفوق على ليونيل ميسي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
أحمد هاني
"أريد أن أصبح الأكثر تتويجا في العالم" هكذا رد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، عن حلمه قبل إنهاء مسيرته في الملاعب، بعد التاريخ الطويل الذي حصده مع القلعة الحمراء طوال تاريخه.

ونشر موقع "Sport360" في نسخته العربية تقريرًا رقميًا يكشف فيه مقارنة بين ميسي وعاشور، موضحا أنه تم تصعيد الثنائي للفريق الأول في موسم واحد 2004، لكن التفوق كان من نصيب ابن الأهلي بالأرقام.

لعب حسام عاشور 506 مباريات مع الأهلي طوال 15 سنة، بينما شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في 452 مباراة طوال 15 سنة مع برشلونة الإسباني.

كما يتفوق حسام عاشور على ميسي في عدد مرات التتويج بالألقاب مع الأندية، حيث توج ب 12 بطولة دوري ممتاز و 3 مرات كأس مصر، إضافة إلى 7 مرات كأس السوبر المصري.

كما حصد عاشور 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا و 5 بطولات كأس السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أساطير القطبين.. عاشور يعادل ألقاب الزمالك في الدوري.. ونجم الأبيض يتفوق قاريا على الأهلي

الزمالك الأول والأخير .. تعرف على أبطال كأس مصر عبر التاريخ

ترشيحاتنا

برج خليفة فضائي يقترب من الاصطدام بالأرض

كارثة دوريان.. إجلاء عاجل لآلاف السعوديين من فلوريدا.. فيديو

اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر تجري عملية جراحية دقيقة

محمد النني يهدر هدفاً عالمياً مع بشكتاش أمام عمراني سبور.. فيديو

بعد نجاته من الموت.. تفاصيل الحادث المروع للمطرب حكيم

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور