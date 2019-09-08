بالأرقام .. حسام عاشور يتفوق على ليونيل ميسي

"أريد أن أصبح الأكثر تتويجا في العالم" هكذا رد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، عن حلمه قبل إنهاء مسيرته في الملاعب، بعد التاريخ الطويل الذي حصده مع القلعة الحمراء طوال تاريخه.



ونشر موقع "Sport360" في نسخته العربية تقريرًا رقميًا يكشف فيه مقارنة بين ميسي وعاشور، موضحا أنه تم تصعيد الثنائي للفريق الأول في موسم واحد 2004، لكن التفوق كان من نصيب ابن الأهلي بالأرقام.



لعب حسام عاشور 506 مباريات مع الأهلي طوال 15 سنة، بينما شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في 452 مباراة طوال 15 سنة مع برشلونة الإسباني.



كما يتفوق حسام عاشور على ميسي في عدد مرات التتويج بالألقاب مع الأندية، حيث توج ب 12 بطولة دوري ممتاز و 3 مرات كأس مصر، إضافة إلى 7 مرات كأس السوبر المصري.



كما حصد عاشور 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا و 5 بطولات كأس السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.