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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:53 ص
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني للأبيض
حسن العمدة
أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لـ الزمالك، أن بقاء ميتشو المدير الفني للأبيض يعتمد على الفوز بجميع المباريات.‏

وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استمرار ميتشو يعتمد ‏على الفوز بكل المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط وتدخل، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله ‏وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ".‏

وأضاف: "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة ‏الفريق".‏

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