سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لـ الزمالك، أن بقاء ميتشو المدير الفني للأبيض يعتمد على الفوز بجميع المباريات.‏



وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استمرار ميتشو يعتمد ‏على الفوز بكل المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط وتدخل، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله ‏وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ".‏



وأضاف: "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة ‏الفريق".‏

