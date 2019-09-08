سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لـ الزمالك، أن بقاء ميتشو المدير الفني للأبيض يعتمد على الفوز بجميع المباريات.
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استمرار ميتشو يعتمد على الفوز بكل المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط وتدخل، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ".
وأضاف: "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة الفريق".
وقال طولان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "استمرار ميتشو يعتمد على الفوز بكل المباريات، ومن الأفضل أن تتركه الإدارة للعمل بدون ضغط وتدخل، كما يجب أن يلتزم كل فرد بعمله وتخصصه، لكي يعمل في جو هادئ".
وأضاف: "يجب أيضا الحفاظ على اللاعبين، فلا يجوز أن يرحل لاعب تعاقدت معه منذ عام، لأن ذلك يؤثر على صلابة الفريق".