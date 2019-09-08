أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت فيفى عبده مقطع فيديو، من خلال حسابها الشخصى عبر انستجرام، ظهرت فيه وهى ترتدى فستانا ذهبيا، وتقوم برقص مثير أمام البحر مما عرضها للنقد كبير من جمهورها.أكد كريم عبد العزيز، برنامج «سهرانين»، عبر قناة ON E الفضائية، أنه سوف يقدم جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق، يبدأ في التحضير له خلال الفترة القليلة المُقبلة، ليفاجئه أمير كرارة بطلب الإنضمام للجزء الجديد من الفيلم، قائلًا: «أنا عايز اشتغل معاك فى الجزء الثالث»، ليرد عليه «كريم» بالموافقة والترحاب قائلًا: «أنت تشتغل قبلى»، ليعلن كرارة بعدها عن الخبر قائلًا: «انتظرونى مع النجم كريم عبد العزيز فى الفيل الأزرق 3».انتزع فيلم جوكر جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء اليوم السبت.نشرت جنا (ابنة الفنان عمرو دياب)، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، عدة صور وفيديوهات جديدة ظهرت فيها مع أحد أصدقائها، خلال رحلة تنزه في إسبانيا.نشر حكيم فيديو من المستشفى عبر إنستجرام ليطمئن جمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير، قائلًا: "قدّر الله وما شاء فعل عملنا حادثة بالعربية أنا بخير الحمد لله السواق بس هو اللي تعرض لشوية كدمات وهو بخير دعواتكم لينا بس".نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها خلال كواليس تحضيره أغنية جديدة باللهجة المغربية، لم يكشف عن تفاصيلها.نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهما يتجولان داخل أحد المولات.نشرت نور إيهاب، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها بأحدث جلسة تصوير لها على الشاطئ، ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر «كاش مايوه».