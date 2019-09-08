ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. رانيا ملاح تتألق بـ إطلالة جذابة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
محمد بدران
نشرت السورية رانيا ملاح، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بفستان بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "كلنا مثل القمر المشرق ولايزال لدينا جارتنا المظلمة"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
بالأبيض والأسود.. رانيا ملاح تتألق بـ إطلالة جذابة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود مكشوف.. دانا حمدان تتألق بإطلالة مثيرة

بـ هوت شورت .. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

رانيا ملاح تتألق بالأسود في إطلالة جذابة خلال أحدث جلسة تصوير

فستان مفتوح من الساق.. رانيا ملاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

بـ كت أبيض قصير.. رانيا ملاح تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

اهم اخبار اليوم | الرقابة النووية تحسم طبيعة وفاة العالم المصري.. 3 لاءات قبل كاس مصر ومانشستر سيتي في القاهرة

تعليق ناري من حلمي طولان على عودة شيكابالا للزمالك.. فيديو

بشرى للمصريين.. محمد صلاح ضمن أساطير أفريقيا والسبب صامويل إيتو

الرقابة النووية تصدر بيانا رسميا حول وفاة العالم المصرى بالمغرب .. التفاصيل الكاملة للواقعة

بالأرقام .. حسام عاشور يتفوق على ليونيل ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور