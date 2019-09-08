بالأبيض والأسود.. رانيا ملاح تتألق بـ إطلالة جذابة

نشرت السورية رانيا ملاح، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بفستان بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: "كلنا مثل القمر المشرق ولايزال لدينا جارتنا المظلمة"، ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.