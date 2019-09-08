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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يسجل 694 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-9-2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2019، وسجلت أسعار الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا ارتفاعا إلى 694 جنيها للجرام.

ووصلت أسعار الذهب من عيار 24 الأغلى سعرا لـ 793 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب من عيار 18 نحو 595 جنيها للجرام.

وسجلت أسعار الذهب من عيار 14 نحو 463 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5552 جنيهًا اليوم، وأسعار الذهب للكيلو الواحد حوالي 799.6 ألف جنيه.

وبلغ السعر العالمى للذهب 24667 جنيها للأوقية.

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