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رياضة

عبد الحفيظ: الأهلي جاهز لرحلة غينيا الاستوائية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:24 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عبدالحكيم ابو عليم
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا".

وأوضح أنه اطمأن على جميع الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على جميع الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.

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