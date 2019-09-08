ألسن عين شمس تستقبل أوراق الطلاب الجدد على مدار أسبوعين

وتفادى تعطيل مصالح أبناء الكلية الجدد، حيث بدء اليوم 8 من سبتمبر استقبال أوراق الطلاب المرشحين لقسمي اللغة الروسية والتشيكية، بينما الأثنين الموافق 9 من سبتمبر مخصص لطلاب قسم اللغة الأسبانية، ويوم الثلاثاء 10 من سبتمبر لطلاب اللغة الألمانية، ويوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر لطلاب قسم اللغة الإيطالية ، و يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر لطلاب قسم اللغة الصينية، ويوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر لطلاب قسم اللغة الإنجليزية ، و يوم الاثنين الموافق 16 من سبتمبر لطلاب أقسام ( اللغة التركية – الفارسية – العربية )، ويوم الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر لطلاب أقسام اللغات ( الفرنسية – العبرية – الأفريقية – البرتغالية – اليابانية – الكورية )، وعلى الطلاب المتخلفين عن المواعيد سابقة الذكر تم تخصيص يومي الأربعاء و الخميس 18 و 19 من سبتمبر لهم لتقديم الأوراق وفتح ملفاتهم بالكلية.





وعن الأوراق التقديم للطلاب الجدد أوضحت أنها أصل شهادة الثانوية العامة مع خمس صور ضوئية ، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر للإناث

وللذكور يجب أن يكون بها الرقم الثلاثي وخمس صور ضوئية، بالإضافة إلى ثلاثة صور من بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورتين من بطاقة الترشيح بالكلية، عدد سبع صور شخصية 4x6، والحافز الرياضي إن وجد ، ونموذج 2 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب ( للذكور فقط )

ومن أتم 18 عاما يجب احضار نموذج 6 جند من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب، وعن رسوم الدراسة بالكلية فتكون المصاريف 1033 جنيه + 10 جنيها في حالة الدفع بالفيزا ، وفي حالة الدفع نقدي تكون 1084.65 جنيها + 30 جنيها دليل التدريب الميداني، بالإضافة إلى صورة من تحليل فيروس c إن وجد.

بدأت صباح اليوم كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال أوراق الطلاب الجدد المرشحين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2019/2020 ، وسط حزمة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التى دشنتها إدارة الكلية ، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة ، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د.سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية.وأكدت الدكتور سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية، أن نتيجة التنسيق الداخلي للطلاب تم إعلانها على الموقع الرسمي للكلية، وتم إعلانها داخل الكلية صباح اليوم، مؤكدة على أن الكلية أتخذت العديد من الإجراءات التدابير التى تسهم في توفير جو مناسب للطلاب الجدد في تقديم أوراقهم لإدارة شئون الطلاب، حيث أصدرت توجيهات واضحة لإدارة الأمن لعمل الترتيبات اللازمه لضمان راحة الطلاب و أولياء أمورهم وتأمين عملية تقديم الملفات بسهولة، كذلك رفع درجات الاستعداد القصوى لإدارة شئون الطلاب والتأكيد على عدم الغياب لأى من أفرادها وتواجد جميع الإداريين بأماكنهم لمباشرة أعمالهم الموكلة إليهم.كما أكدت على أن إدارة الكلية وضعت جدول زمنى لمواعيد تقديم الشهادات الأصلية للكلية و فتح ملفات للطلاب الجدد لمواجهة التكدسات