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فن

تفاصيل فيلم كيره والجن 1919 لكريم عبد العزيز وأحمد عز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:28 م
كريم عبد العزيز وأحمد
كريم عبد العزيز وأحمد عز
سعيد فراج
بدأت شركة "سينرجى فيلمز، الأستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيره والجن" 1919، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الأسم، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذى يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد، حيث وضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عملا سينمائيًا ضخمًا خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة ، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال اعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فا أوروبا .

الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجًا ونجومًا وكتابتًا، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

وحددت شركة "سينرجى" منتصف شهر ديسمبر المقبل للبدء فى تصوير الفيلم، إذ يعقد مخرج العمل مروان حامد جلسات عمل مكثفة حاليا مع كريم عبد العزيز وأحمد عز والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوى مدير عام " سينرجى فيلمز" ، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة لوضع قائمة باسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى العمل، والبدء فى إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة .

فيلم "كيرة والجن" 1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .

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