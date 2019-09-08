حق مشروع.. مشوار الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر قبل المحطة الأخيرة

يدخل الزمالك وبيراميدز، اختبارا قويا في الثامنة مساء اليوم الأحد، للفوز ببطولة كأس مصر، حيث يسعى نادي الزمالك لحصد اللقب للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، بينما يبحث نادي بيراميدز عن أول ألقابه.





ويكشف صدى البلد مشوار الفريقين قبل موقعة نهائي الكأس:.





بيراميدز





تأهل نادي بيراميدز لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد فوز مستحق على بتروجيت بهدفين نظيفين وكان الفريق الأبيض قد فاز على الاتحاد السكندري ووصل إلى نهائي البطولة.





وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي بعد تخطي طنطا في دور الـ 32 بالفوز عليه 3-2 ثم الإطاحة بالأهلي من دور الـ16 بعد الفوز عليه 1-0 وتغلب علي حرس الحدود 2-0 في دور الثمانية وأخيرًا فاز على بتروجيت بهدفين ويتأهل للنهائي.





الزمالك





تأهل الزمالك لنهائي الكأس على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في نصف النهائي، وقبل الفوز على الاتحاد كان الزمالك قد بدأ مشواره بالفوز على فريق مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة.



