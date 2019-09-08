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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للناشئين والشباب.. مصر تحصد 13 ميدالية في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:55 م
أبطال التايكوندو
أبطال التايكوندو
القسم الرياضي
اختتمت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت فاعليات مراحل الناشئين والشباب فى بطولة بيروت المفتوحة للتايكوند، والتي انطلقت أمس بمرحلة تحت 12 سنة، حيث حصدت مصر ١٣ ميدالية (6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات للناشئين و فضيتين للشباب) من خلال ممثلين من أكاديمية عالم الرياضة ونادي الصيد المصري ونادي 6 أكتوبر ونادي وادي دجلة.

فاز لاعبو عالم الرياضة هنا الملاح وسارة سامح ومريم أسامة وتقي أيمن وسعيد زكريا بالذهبية، وفاز يحيي حسن وادهم عرفه بالميذالية الفضية، وفازت ملك محمد بالميدالية البرونزية.

وفي الشباب، فازت شهد سامح بالميدالية الفضية، ومن نادي 6 اكتوبر فاز ياسين البدويهي بالميدالية الذهبية، و من نادي الصيد المصري فازت ليلي فاروق بالميدالية الفضية، ومن وادي دجلة، فاز كل من تالا السيرسي و عمر السيرسي بالميدالية البرونزية. 

ويقود الفريق فنيا كابتن مصطفى خالد ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال المشرف العام ومخطط نشاط التايكوندو بأكاديمية عالم الرياضة.

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