نهائي كأس مصر .. الزمالك يتسلح بالقوة الضاربة أمام بيراميدز.. اعرف التشكيل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.



جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد