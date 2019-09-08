ميتشو: بطولة كأس مصر تحققت بعد 3 أسابيع من العمل الشاق

عبر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب الأول له مع القلعة البيضاء، معلقا "سعيد بتحقيق بطولة كأس مصر بعد 3 أسابيع من العمل الشاق".
ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك
وأضاف ميتشو في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي الزمالك استطاعوا تقديم أداء جيد وعلي أعلي مستوي خلال مواجهة نادي بيراميدز.
الزمالك يتوج بكأس مصر
وتابع ميتشو :" أهدي الفوز بلقب كأس مصر لرئيس النادي مرتضي منصور ومشجعي القلعة البيضاء الذي يدعم الفريق ".
وأكد ميتشو أن نادي الزمالك يحترم نظيره النادي الأهلي وكافة الفرق المصرية ، موضحا أن تركيز لاعبي الفريق أصبح في خوض المباريات القادمة وتحقيق كافة البطولات وكأس السوبر لإسعاد الجماهير .