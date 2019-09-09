ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم فاروق: النهائي كان من طرف واحد.. والزمالك استحق فوزا تاريخيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض حقق فوزا تاريخيا ومستحقا على بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال هيثم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرف واحد.

وأكمل: "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب في بيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن شوقي: الأهلي تعرض للظلم كثيرا.. والزمالك أهدى الدوري للأحمر‏

طارق السيد: الزمالك لا يفكر في المنافس .. الكأس هدفه الوحيد .. فيديو

ترشيحاتنا

مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور

مرتضى منصور يعلن مكافأة مالية لـ لاعبى الزمالك بعد التتويج بلقب كأس مصر

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن فهد

محمد النني يوجه رساله إلى شيكابالا بعد فوز الزمالك بـ كأس مصر

جنى عمرو دياب ولينا احمد الفيشاوي.. أبناء الفنانين إثارة X إثارة على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى