تامر عبد الحميد: مشهد الجماهير في نهائي الكأس يشجع على عودتهم

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مشهد الجماهير الأبيض في نهائي الكأس يشجع القائمون على عودتها.



وقال تامر عبد الحميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الشكل الذي ظهرت به جماهير الزمالك اليوم يشجع القائمين على قرار العودة".



وأكمل: "لابد من عودة الجماهير، وأن تكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بحضور جماهيري، الأمن استطاع تأمين بطولة كأس أمم إفريقيا فيقدر على تأمين مباراة مثل السوبر".



وأتم: "شكل الملعب النهاردة كان ممتعا، وجماهير الزمالك ضربت المثل للجميع في احترامها".