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أخبار العالم

مقتل امرأة يشتبه بأنها انتحارية في تفجير بالفلبين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:37 ص
مقتل امرأة يشتبه
مقتل امرأة يشتبه بأنها انتحارية في تفجير بالفلبين
رويترز
قال الجيش الفلبيني إن امرأة يشتبه بأنها انتحارية قُتلت في تفجير وقع قرب وحدة عسكرية في جنوب البلاد، لكن هذا الهجوم لم يسفر عن سقوط أي قتلى آخرين.

وإذا تأكد ذلك فإنه سيكون رابع هجوم انتحاري يقع في جنوب الفلبين خلال 14 شهرا مما يزيد من المخاوف المتعلقة بعمق تأثير تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وأوضح الجيش أن القوات التي كانت تحرس الوحدة في بلدة إندانان بإقليم سولو نبهت الجنود لاتخاذ ساتر عندما شاهدت امرأة في زي إسلامي تتصرف بشكل مريب ووقع الانفجار بعد ذلك بلحظات.

وقال قائد قوة المهام في المنطقة الميجر جنرال كورليتو فينلوان في بيان إنه لولا تصرف الحرس لكان الهجوم أوقع عددا كبيرا من القتلى والمصابين.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الجيش يشتبه بأن جماعة أبو سياف المتشددة هي المسؤولة عنه.

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