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رياضة

قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
نور عادل
فجر نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة كبرى عن ترشيحه أحد المدربين العالميين للنادي الأهلي قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، عقب رحيل الأوروجواني مارتن لاسارتي.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية إنه رشح على النادي الأهلي التعاقد مع الهولندي العالمي كلارنس سيدورف وذلك كان قبل مجيء فايلر والتعاقد مع بشكل رسمي.

وأضاف نادر السيد: "من خلال شريكي الايطالي رشحت سيدورف لتدريب الأهلي، ولكن لا أعرف الأساس الذي اعتمدت عليه إدارة الفريق في اختيار فايلر كمدرب للنادي الأهلي".

وأكمل نادر السيد: "تواصلت مع مسؤولين بالنادي الأهلي، أرفض ذكر أسمائهم، وطالبتهم بتحديد معايير معينة، وقالوا لابد أن يكون لديه شخصية وطموح، ثم ردوا بأن الوقت ضيق للغاية".

وأشار نادر السيد: "هناك مدربون مثل اللاعبين لا يصلحون سوى لأندية كبيرة، جوارديولا لن يدرب إيفرتون وفالنسيا وريال سوسيداد بل أندية كبيرة بحجم برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وكذلك سيدورف كان مدربا لمنتخب الكاميرون وفريق ميلان الإيطالي، أعرفه جيدا، فهو شخصية قوية ومحترمة جدا، وكنت أراه الأنسب مع احترامي لقرار إدارة الأهلي".

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