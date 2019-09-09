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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: عبوة صوتية تستهدف منزل رئيس مجلس محافظة ذي قار

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بأن منزل رئيس مجلس محافظة ذي قار "رحيم الخاقاني" تم استهدافه بعبوة صوتية، دون وقوع خسائر بشرية.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن عبوة صوتية انفجرت مستهدفة منزل رئيس مجلس ذي قار /رحيم الخاقاني/ في قضاء الشطرة"، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية طفيفة في واجهة المنزل، وكذا السيارة الحكومية المخصصة له.
وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.
يذكر أنه تم استهداف منزل عضو مجلس البصرة أحمد السليطي بعبوة صوتية في وقت سابق بوسط المحافظة، دون وقوع أية أضرار.

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