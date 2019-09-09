ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
أبنة عمرو دياب
أبنة عمرو دياب
هاجر هانئ
شاركت جنا أبنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها.


ظهرت جنا فى الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت أسود و نسقت معه بنطلون بنفس اللون، فيما أعتمدت على إطلالة أخرى مرتديه بلوزة سوداء ذا أكمام مكشوفة مع بنطلون نبيتى.

وتزينت أبنة عمرو دياب بأقراط كبيرة، فيما أرتدت نظارة شمس ذات اللون اللبنى، وأعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج لكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.

View this post on Instagram

Last one ☺️

A post shared by JUJU (@janadiab_) on



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنطلون غريب وبلوزة أوف شولدر.. شاهد أحدث ظهور لـ ملك قورة

بـ هاف ستومك وشعر أشقر.. ملك قورة بإطلالة رياضية مثيرة.. صور

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا ..صور

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

كعب عالي وهوت شورت .. نوال الزغبي تتألق في إطلالة عصرية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

شاهد.. نجم الأهلي السابق يلتقط سيلفي مع جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

شاهد .. فرج عامر يوجه رسالة لـ نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره