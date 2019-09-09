ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

شاركت جنا أبنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها.ظهرت جنا فى الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت أسود و نسقت معه بنطلون بنفس اللون، فيما أعتمدت على إطلالة أخرى مرتديه بلوزة سوداء ذا أكمام مكشوفة مع بنطلون نبيتى.وتزينت أبنة عمرو دياب بأقراط كبيرة، فيما أرتدت نظارة شمس ذات اللون اللبنى، وأعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج لكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.