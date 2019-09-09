الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 34 ..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ، لافتا إلى أن درجات الحرارة انخفضت على كافة أنحاء الجمهورية حتى وصل هذا الانخفاض على جنوب الصعيد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري " ، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، اليوم الإثنين، أن حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة على الوجه البحرى والعاصمة ، لافتا إلى أن العظمي بالقاهرة 34 درجة.



ولفت إلى أنه لا توجد ظواهر مؤثرة غير الشبورة المائية في الصباح الباكر التى تكون إلى حد ما كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية و المزروعات.



وأردف أن درجات الحرارة تشهد المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، منوها إلى أن هذا الطقس سيستمر على الأقل حتى نهاية هذا الاسبوع.

