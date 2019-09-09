يذبل الورد وريحته فيه.. شيكابالا تاجر السعادة في الزمالك

يعيش محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك ، أزهى فتراته مع الفريق منذ انضمامه مؤخرا للقلعة البيضاء، قادما من فريق أبولون اليوناني ، وذلك بعدما استطاع قيادة فريقه للحصول على بطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 ، وقد صنع شيكابالا الهدف الأول للوافد الجديد المغربي أشرف بنشرقي.



ويستعرض صدى البلد مسيرة شيكابالا الكروية



* بدايات شيكابالا



وُلِدَ شيكابالا (واسمه الحقيقي محمود عبد الرازق) في الخامس من مارس 1986 في قرية الحصايا بمحافظة أسوان المصرية وكانت بدايته مع ناشئين أسوان ونجح في لفت أنظار الجميع بشدة إلى موهبته الكبيرة قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليخضع لاختبارات نادي الزمالك وينجح فيها وينضم لفريق الناشئين بعمر 10 أعوام.



تدرج مع فرق الناشئين في الزمالك ولمع نجمه وهو في سن صغير حتى صعد للفريق الأول وهو بعمر 16 عام و10 أشهر فقط! وكانت أول مباراة له أما فريق غزل المحلة موسم 2002 واستطاع فيها تسجيل هدف نال بلقب أفضل هدف في الموسم.



اتجه شيكابالا سريعًا إلى طريق الاحتراف وكان أول عرض له من نادي جنت البلجيكي الذي سبق وأن ضم أحمد حسام "ميدو" لصفوفه، وذلك بعرض 150 ألف دولار رفضها مسئولو الزمالك لضعف المقابل المادي.



مسيرة شيكابالا الأحترافية



انضم بعد ذلك وهو لم يتجاوز العشرين بعد حيث انتقل في 2005 – بعد موسمين فقط مع الزمالك – إلى نادي باوك سالونيك اليوناني، كان معشوق جماهير باوك ووصفته الصحف اليونانية أنه "ريفالدو اليونان" نظرا لأنه يمتلك مهارات خاصة في قدمه اليسرى ونشرت المجلات الرياضية الكثير من التقارير عنه مما زاد من شعبيته في اليونان. ثم زاد صيته حتى وصلته عروض احتراف في عدة أندية أوروبية وكان في طريقه للانتقال للدوري الهولندي وبالتحديد نادي بي إس في آيندهوفن لولا مشكلة التجنيد التي أجبرته على العودة لمصر مرة أخرى.



العودة للزمالك



وعندما عاد إلى مصر فاوضته الكثير من الأندية المصرية وحاولوا إغرائه بعقود ذات مبالغ مالية ضخمة إلا أن الفهد الأسمر فضّل أن يعود إلى بيته وناديه الأصلي نادي الزمالك والتي تعد العودة الأخيرة لناديه حتى بعد انتقاله لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي من 2014 إلى 2015، وأعارته لكل من الوصل الإماراتي من 2012 إلى 2013، والنادي الاسماعيلي عام 2015 حتى 2016، وآخرها لنادي الرائد الرائد في 2017 حتى الآن، حيث اثبت لجمهور نادي الزمالك انه أمهر اللاعبين في النادي حيث لعب دورًا مؤثرًا في نقل الهجمات وصنع أغلب أهداف الفريق وإحرازه للأهداف التي جاء أغلبها من التسديدات القوية التي اشتهر بها مما أعطاه لقب هداف الدوري المصري لعام 2011 عن جدارة واستحقاق.



ومن أفضل الأهداف التي سجلها بهذا الموسم كان بمرمى نادي اتحاد الشرطة حيث سجله من منتصف الملعب بجانب هدفه في مرمى النادي المصري البورسعيدي وهدفه في مرمى نادي انبي وكان له الكثير من الأهداف الرائعة بهذا الموسم باتحديد حيث تم اختياره كأفض لاعب في مصر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم إضافة لجميع الاستفتاءات الودية والرسمية الأخرى، اضافة إلى لقب "أفضل لاعب عربي" في استفتاء الموقع العالمي جول دوت كوم.



الإعارة لنادي الوصل الإماراتي



بعد مشكلته الشهيرة مع مدرب الزمالك السابق حسن شحاتة في لقاء نادي المغرب الفاسي عاقبه مجلس الإدارة بإعارته لمدة موسم واحد لنادي الوصل الإماراتي، ونال اللاعب إشادة هائلة من مدرب نادي الوصل الفرنسي برونو ميتسو خلال مشاركاته الودية مع الفريق، وتمكن من احراز 7 أهداف خلال 13 مباراة خاضها في صفوف الفريق.



الإحتراف لدى سبورتنغ لشبونة



في 29 يناير عام 2014، احترف شيكابالا لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بمبلغ 700,000 دولار أمريكي، وقد سافر في اليوم التالي إلى لشبونة لاستكمال الفحص الطبي والتوقيع رسميا مع النادي. وذلك كان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لشهر يناير.



كانت هناك عدة مشاكل في مفاوضات انتقال شيكابالا بين نادي سبورتنغ لشبونة والزمالك، وانتهى الأمر بموافقة الانتقال بقيمة 700،000 دولار الإضافة إلى 5٪ من أي صفقة مستقبلية إذا قرر سبورتنغ بيع شيكابالا لنادي آخر. وقرر شيكابالا ارتداء القميص رقم 7 في صفوف الفريق، إلا أنه كان انتقال غير ناجح له بالمرة، فلم يشارك خلالها إلا في مباراة وحيدة في المباراة الودية التي جمعت بين سبورتنغ لشبونة والاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال بمؤية نادي الاتحاد السكندري في أوائل أغسطس عام 2014 ولم يشارك شيكابالا مع فريق سبورتنغ لشبونة في أية مباراة غيرها، حتى عودته لنادي الزمالك مرة أخرى في 2015.



الإعارة إلى نادي الرائد ونادي أبولون سميرني



أعاره الزمالك إلى نادي الرائد السعودي في عام 2017 وقد تألق بهذا الموسم في دوري المحترفين السعودي حيث شارك 22 مباراة و احرز 11 هدف وصنع 6 اهداف وكان الدوري السعودي بوابتة للعوده للمنتخب المصري بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات من آخر مشاركه له، حيث احرز للمنتخب هدفًا في مرمي غانا بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018، وقد تم تقييم شيكابالا هذا الموسم كأفضل لاعب مصري بالمملكة طبقًا لاختيارات محللون سعوديون.



وفي عام 2018، تمت إعارة شيكابالا إلى نادي أبولون سميرني والذي يشارك في دوري السوبر اليوناني، وشارك في 10 مباريات وأحرز هدفًا واحدًا.



ثم عاد إلى نادي الزمالك مرة أخرى ليتوج بطلا بكأس مصر للمرة ال27 في تاريخ النادي.



مسيرة شيكابالا الدولية



وصل أجمالي مشاركات شيكابالا الى 30 مباراة ، حيث كانت مباراته الدولي الأولى حينما شارك في تعادل المنتخب مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم 0-0 في 3 يونيو2007 .



بطولات شيكابالا



حقق شيكابالا 19 بطولة مختلفة دولية ومحلية وأفريقية أحرز فيها 38 هدفًا، وتتنوع البطولات التي حققها كالاتى:



1- حصل مع منتخب مصر على بطولة كأس العالم العسكرية 2007، وحقق كأس الأمم الأفريقية 2010 كما حقق دورة حوض وادي النيل لكرة القدم 2011،حقق شيكابالا 11 بطولة مختلفة مع منتخب مصر الناشئين والشباب والأولمبي.

2- حصل مع نادي الزمالك على بطولة دوري ابطال افريقيا مرة واحدة موسم 2002/2003، بطولة الدوري الممتاز (مرتين) موسم 2003/2002 وموسم 2004/2003،كأس مصر (ثلاث مرات) 2008 - 2013 -2016 ،كأس السوبر الأفريقي (مرة واحدة) 2003، كاس السوبر المصري (مرة واحدة) 2016.



أهداف شيكابالا



- سجل شيكابالا 38 هدف في الدورى العام.

- سجل شيكابالا 7 أهداف في كأس مصر.

- أحرز هدف واحد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2008.

- أحرز هدفين في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2011.



انجازات شيكابالا الشخصية



- أفضل لاعب عربي في استفتاء جريدة الهدف الليبياعام 2011

- أفضل لاعب في مصر من الاتحاد المصري لكرة القدم عام2011

- أفضل لاعب عربي في استفتاء الموقع العالمي جول كوم عام 2011

- أول أهدافه الدولية كانت يوم 12-6-2007 أمام منتخب الكويت وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

- شارك مع نادي الزمالك في فريقه الأول في 106 مباراة مختلفة في جميع البطولات واحرز فيها 53 هدفًا حتى نهاية الموسم 2010-2011.

- أول أهدافه مع الزمالك كانت في كأس مصر عام 2002-2003 في شباك نادي غزل المحلة.

- أول أهدافه في بطولة الدوري العام في شباك نادي طنطا موسم 2006 بالتحديد يوم 8 أبريل (الأسبوع الـ23 من الدوري العام) وسجل في هذا الموسم 3 أهداف فقط.



























