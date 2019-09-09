ضبط 5 قضايا تهريب نقد و22 جناية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- تهريب سجائر - مستلزمات طبية – مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (4,873,295 – أربعة مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتى وخمسة وتسعون جنيهًا ).



وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 5 قضايا تهريب، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("92,200 إثنان وتسعون ألفًا ومائتى جنيهًا مصريًا)، وفى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط قضيتين، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية جنائية (دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، سرقة ، عدم حمل تحقيق شخصية ، إنتهاء فترة التصريح )، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 688 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 101 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط قضية "تزوير إذن السفر".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية