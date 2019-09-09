ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب نقد و22 جناية خلال 24 ساعة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:05 م
قوات الداخلية
قوات الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- تهريب سجائر - مستلزمات طبية – مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (4,873,295 – أربعة مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتى وخمسة وتسعون جنيهًا ).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 5 قضايا تهريب، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("92,200 إثنان وتسعون ألفًا ومائتى جنيهًا مصريًا)، وفى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط قضيتين، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية جنائية (دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، سرقة ، عدم حمل تحقيق شخصية ، إنتهاء فترة التصريح )، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 688 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 101 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط قضية "تزوير إذن السفر".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة مليار و863 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 179 قضية تهريب خلال شهر

الداخلية تشدد الرقابة على المنافذ.. ضبط 179 قضية تهريب بقيمة مليار و863 مليون جنيه.. وإحباط تهريب 25 مليون قرص مخدر و20 طن ألعاب نارية

بينهم محاولة تهريب بضائع بقيمة ٣٦ مليون جنيه.. تعرف على مجهود أمن المنافذ خلال شهر

الداخلية تطارد العناصر الإجرامية.. حملات مكثفة لضبط البؤر شديدة الخطورة.. القبض على 3 آلاف متهم.. والكشف عن ورش لتصنيع الأسلحة

إحباط 5 محاولات تهريب بضائع عبر المنافذ خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق يغفل عنه الكثيرون

فايلر يظهر العين الحمراء ويفرض حصارا جديدا على لاعبي الاهلي

أخبار التوك شو.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر..واحتفال غريب لـ ياسمين الخطيب بعد تتويج الفارس الأبيض

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

شاهد.. نجم الأهلي السابق يلتقط سيلفي مع جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019