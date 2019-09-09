وزيرة الخارجية السودانية تؤكد خصوصية وأزلية العلاقات مع مصر

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله خصوصية وأزلية العلاقات بين بلادها ومصر، معربة عن شكرها وتقديرها لوزير الخارجية سامح شكري على زيارته للخرطوم والتهنئة التي قدمها للحكومة السودانية الجديدة، والتي تشكلت تحقيقا لطموحات الشعب السوداني المشروعة، ولمطالب ثورته المجيدة.



وقالت وزيرة الخارجية السودانية - في كلمة خلال ختام جلسة المباحثات الثنائية، التي عقدتها مع وزير الخارجية سامح شكري في الخرطوم اليوم الاثنين: "إن العلاقات بين مصر والسودان علاقة ضاربة في القدم تدعمها ركائز التاريخ والحضارة والجغرافيا، وروابط الدم واللغة والدين، وتظل علاقة الجوار والمصالح المشتركة صمام الأمان لعلاقة البلدين الشقيقين".



وأضافت "أغتنم هذه الفرصة لأشكر عبركم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مساندتها للسودان من خلال دعمها لخيارات الشعب السوداني، وإرادته الحرة في صياغة مستقبله، وتأكيد عزمه الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل".