29.3 مليون جنيه مبيعات العرب.. تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين

دفعت مبيعات المستثمرين العرب بقيمة 29.3 مليون جنيه مؤشرات البورصة للهبوط بختام تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع رغم اتجاه المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء.





خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 774.4 مليار جنيه.





تراجع مؤشر البورصة الرئيس ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.26% مسجلا 14892.02 نقطة.. كما انخفض مؤضر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة بالبورصة بنسبة 0.34% مسجلا 556.63 نقطة.





وانخفض مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع انتشارا والذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشر ايجي اكس 30 القيادي وايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.27% مسجلا 1473.39 نقطة.





وبلغ قيمة التداول على الأسهم نحو 812 مليون جنيه من خلال كمية تداول 134.6 مليون سهم بتنفيذ 20.401 عملية.



