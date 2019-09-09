حلوة الحلوين وجميلة كل جيل.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة أبيض وأسود

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة قديمة أبيض وأسود تستعيد بها ذكرياتها.
وعلقت ليلي علي الصورة قائلا: "صورة واحدة قديمة قادرة علي استعادة الكثير من الذكريات الجميلة".
وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي:
"حلوه الحلوين كلهم"
"ايه القمر ده؟"
"و مازلتي جميله كل جييل"
" منوره يا فنانه "
يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.
وعلقت ليلي علي الصورة قائلا: "صورة واحدة قديمة قادرة علي استعادة الكثير من الذكريات الجميلة".
وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي:
"حلوه الحلوين كلهم"
"ايه القمر ده؟"
"و مازلتي جميله كل جييل"
" منوره يا فنانه "
يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.