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فن

حلوة الحلوين وجميلة كل جيل.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة أبيض وأسود

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:26 م
ليلي علوي
ليلي علوي
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة قديمة أبيض وأسود تستعيد بها ذكرياتها.

وعلقت ليلي علي الصورة قائلا: "صورة واحدة قديمة قادرة علي استعادة الكثير من الذكريات الجميلة".

وجاءت تعليقات جمهورها كالآتي:

"حلوه الحلوين كلهم"

"ايه القمر ده؟"

"و مازلتي جميله كل جييل"

" منوره يا فنانه "


يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

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