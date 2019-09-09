آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الاثنين، عن عميق ارتياحه بحالة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.





وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، "علما بدخول أمير البلاد أحد المستشفيات بالولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية ومبتهلا إلى الباري أن يديم عليه موفور الصحة والعافية".





وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي على جراح الصباح أعلن دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية.



