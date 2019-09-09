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أخبار العالم

آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:55 م
أمير الكويت
أمير الكويت
شريف سيد
أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الاثنين، عن عميق ارتياحه بحالة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. 

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، "علما بدخول أمير البلاد أحد المستشفيات بالولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية ومبتهلا إلى الباري أن يديم عليه موفور الصحة والعافية". 

وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي على جراح الصباح أعلن دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية. 

وقرر الديوان الأميري تأجيل اللقاء الذي كان مقررا له بين أمير البلاد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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